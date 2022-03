Arrivano le prime risposte dell’Ente Autonomo Volturno in merito alle richieste, pervenute da più parti, di maggiore attenzione ai viaggiatori diretti a Villa delle Ginestre, una delle due fermate della città di Torre del Greco tagliate dal servizio fornito dalla Circumvesuviana lungo la linea Napoli-Sorrento, l’altra è Via del Monte.

Da domani, lunedì 21 marzo, infatti, l’Eav “ha disposto – come si legge nella comunicazione dall’azienda – il ripristino di alcune corse delle linee Napoli-Poggiomarino e Napoli-Torre del Greco via Centro Direzionale, in modo da aumentare l’offerta su Villa delle Ginestre nell’orario scolastico“.









Nello specifico saranno ripristinate le corse delle ore 7.23 da Napoli per Poggiomarino, quella delle ore 8.52 da Poggiomarino per Napoli, quella delle ore 10.38 da Napoli verso Torre del Greco; quella delle ore 11.25 da Torre del Greco per Napoli.

“Resta alta l’attenzione di Eav – viene spiegato – e l’impegno a verificare la fattibilità di ulteriori correttivi per incrementare le fermate a Villa delle Ginestre, consapevole del potenziale traino allo sviluppo turistico del territorio“.