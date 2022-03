Napoli, ripresa stratosferica: le pagelle di Napoli-Udinese

Sembrava un match estremamente difficile per il Napoli dopo essere passato in svantaggio. Lo sembrava ancora di più dopo che i partenopei cominciavano a commettere errori madornali nel corso del primo tempo.

Ma alla fine gli azzurri se la portano a casa con l’ingresso di Mertens e con la fame e la freddezza di Victor Osimhen, che con una doppietta regala a Spalletti tre punti importanti come il pane. All’indomani del match, ecco le pagelle di un Napoli che sicuramente vedrà diversi voti alti.

Ospina: 6,5

Avrebbe potuto fare qualcosa in più sul destro di Deulofeu, non irresistibile ma ben angolato, sul quale comunque la sua non è la colpa principale. Nel resto del match attento e provvidenziale.

Di Lorenzo: 7

Come al solito un grande Di Lorenzo, che sgasa alla grande sulla fascia offrendo un’infinità di spunti per tutta la squadra, anche con ottime sovrapposizioni. Preoccupa la distorsione al ginocchio che lo mette a rischio per il big match contro l’Atalanta.

Rrahmani: 6,5

Buona partita, per carità, ma quello visto ieri in campo è stato un Rrahmani meno brillante del solito, che spesso si fa trafiggere dalla velocità di Beto. Peccato per il cartellino giallo, che, causa diffida, lo costringerà a saltare la trasferta di Bergamo.

Koulibaly: 7

Sempre sul pezzo, roccioso, statuario, ormai è quasi inutile fare menzioni speciali per il senegalese, che anche ieri non si è smentito.









Mario Rui: 7,5

In gran forma, uno dei protagonisti del match, grazie alla grossissima mano che ha dato al Napoli sia in difesa che in attacco. Suo l’assist valevole il gol dell’1-1 da parte di Osimhen.

Fabian Ruiz: 6

Abbastanza spento, non è certo lui a guidare il centrocampo azzurro.









Lobotka: 6,5

Stavolta non si prende la scena, ma ovviamente per Spalletti anche stavolta si dimostra un fattore aggiunto, dando come sempre una buona spinta a centrocampo e aiutando Mertens, che senza dubbio cambia completamente volto al Napoli.

Anguissa: 7

Prestazione monumentale di Anguissa, che rispetta completamente l’andamento del suo match, giocando con il suo gran fisico. Unico neo un piccolo errore che avrebbe spianato la strada a Osimhen per il 3-1.

Politano: 6,5

Energico. Non al 100%, ma Politano si rende autore di un buon match, condito da azioni frizzantine sulla fascia e qualche tiro che però non centra lo specchio della porta.







Insigne: 6

Nulla di che, a parte un tiro a giro che trova la deviazione con le dita da parte di Silvestri. Per il resto troppi errori e nulla di importante.

Mertens: 8

Osimhen ha fame. Ha fame di vittoria e ce lo dimostra con la seconda doppietta di fila, stavolta in rimonta, nuovamente con un gol di testa e uno di piede. In diverse occasioni avrebbe tranquillamente potuto portarsi il pallone a casa, ci sarebbe anche riuscito se non fosse stato segnalato un offside. Adesso Spalletti teme di non poter incidere senza di lui a Bergamo: era diffidato e si è fatto sventolare in faccia un cartellino giallo.







I subentrati

Zielinski: senza voto

Elmas: senza voto

Zanoli: 7

Convincente nell’ultimo quarto d’ora di match.

Mertens:

Stravolge in maniera drastica l’assetto tattico del Napoli, che dopo un primo tempo ai limiti dell’orribile comincia a dialogare perfettamente. Tutto grazie al belga, che sfiora anche l’eurogol dalla distanza. E stai a vedere se la combinazione Mertens-Osimhen non sia da sperimentare…







Spalletti: 7

Sostituisce Spalletti abbastanza bene: i tre cambi non li usa subito, li risparmia bene e allo stesso tempo riesce a far dosare le energie ai suoi.

Fourneau: 5,5

Fa sicuramente scalpore il cartellino giallo all’indirizzo di Osimhen, che tocca involontariamente la palla e non può quindi essere penalizzato. Giallo fastidioso, poiché il nigeriano era in diffida. Sotto un certo punto di vista potrebbe essere eccessivo il rosso a Pablo Marì.

Giuseppe Garofalo