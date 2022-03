Ha preso il via sabato 19 marzo, la seconda edizione della kermesse culturale-letteraria “Gli Incontri di Valore” da un’idea del manager Nicola Ruocco, responsabile dell’ organizzazione e conduzione delle serate. La kermesse, con incontri in calendario fino al prossimo giugno, si terrà anche stavolta presso l’ Hotel Habita79 Pompei che ha già ospitato la prima edizione.





La kermesse si caratterizza per un’ esclusiva e ricercata serie di eventi-salotto nel corso dei quali si terrà la presentazione di prestigiosi libri, in più categorie tematiche. Pur essendo estremamente giovane, la kermesse può essere di fatto considerata come una delle iniziative letterarie più blasonate che hanno luogo oggi in Italia. Infatti, la nuova edizione vanta la partecipazione di notissimi autori che si avvicenderanno, dando vita ad un calendario di 12 imperdibili appuntamenti.

Gli Incontri di Valore ospiteranno infatti firme eccellenti come lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giornalista e opinionista Marino Bartoletti, la conduttrice Paola Perego, i giornalisti Mariangela Pira e Marco Perillo, i giallisti Antonio Vastarelli e Piera Carlomagno, giovani scrittori emergenti come Sara Verrecchia, e Noemi Taccarelli, l’ex ministro Carmelo Conte, il sociologo Bruno Pezzella, la scrittrice Maria Rossi. Un parterre di eccezione che affronterà, grazie alle loro pubblicazioni, diverse interessanti tematiche socio-culturali.









Cultura, riflessioni, lettura, convivialità, ma anche finalità benefica sul territorio. Dopo aver sostenuto nella prima edizione un Istituto di accoglienza di Pompei, i “nuovi” Incontri di Valore, col ricavato della vendita dei libri che avverrà durante le presentazioni, sosterranno la locale Caritas diocesana.

Alla presentazione ufficiale del mattino, ha preso parte un pubblico numeroso, con tanti ospiti e rappresentanti di diverse associazioni del territorio, tra cui Aiga sezione di Torre, il Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, la Caritas Diocesana.

In rappresentanza della Regione Campania, è intervenuto il Vice Presidente della Regione on. Fulvio Bonavitacola “Dobbiamo portare il cuore oltre l’ostacolo, superare i nostri limiti, e per farlo dobbiamo volgere le nostre priorità ai valori, alla cultura, ed al potenziale enorme del nostro territorio, e la kermesse Gli Incontri di valore va esattamente in questa virtuosa direzione”.





“Il momento particolare impone il valore positivo del dialogo e della condivisione di cultura” commenta il fondatore Nicola Ruocco “I libri sono tutto, i libri sono la vita, ed il nuovo programma della kermesse molto ricco e di una caratura ospiti altissima, ha come obiettivo di porre le basi di un importante mosaico valoriale, basato su temi fondanti come l’amicizia, la fede, le emozioni, l’arte, le sfide, la memoria, i sogni. Sentimenti straordinari capaci di imprimere in ognuno di noi un profondo spirito proprio di libertà. E’ con questa convinzione che non mi stancherò mai di sbandierare il motto che “il futuro è di chi crea valore, condividendo valori”. Continua “Ringrazio gli autori che hanno accettato il mio invito e che hanno reso possibile la nuova edizione degli Incontri di valore, oltre che l’Hotel Habita79, il suo staff, e la proprietà nella famiglia Fiore che supportano con grande affetto l’iniziativa”.

“Gli incontri di valore – la suggestiva nuova edizione”, ha ricevuto l’alto patrocinio della Regione Campania, e sull’iniziativa è intervenuto anche l’Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci “Sono convinto che l’approccio meno inadeguato alla cultura deve essere vitale, sensitivo, finalizzando l’azione critica alla semplice «posizione» di valori, promuovendo una lettura necessaria e libera che sia disposta anche a disertarli. “Incontri di valore” si propone nell’ambito degli eventi di animazione culturale con un’ipotesi di lavoro stimolante, non rettilinea ma determinata da un’azione di groping tact, un tentare col tatto e dare ascolto alle tante prospettive di una civiltà culturale modernamente ambiziosa”.





Conclude il general manager di Habita79 Riccardo Mantilacci “Un panel di interventi di altissimo livello, che nell’esclusiva cornice di Habita79 consentiranno ad un parterre di appassionati di scoprire ed apprezzare come dietro a storie di successo ci siano sempre grandi qualità umane e sociali. Uno speciale ringraziamento va al manager Nicola Ruocco non solo per aver promosso e curato l’evento ma anche perché con il suo carisma, in qualità di moderatore degli eventi, garantirà un eccellente esito della manifestazione”.

La kermesse “Gli incontri di valore” è ad ingresso gratuito, totalmente aperta al pubblico ed estesa alle principali associazioni del territorio vesuviano.