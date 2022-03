La dirigenza, nella persona del Prof. Aniello Ruocco in uno agli insegnanti ed al consiglio d’istituto, d’intesa col Comune di Cercola, ha promosso la sottoscrizione da parte dei genitori aventi diritto di una convenzione per la fornitura dei pasti con la ditta F.C. Friend and Cook.







Tale convenzione si è resa necessaria poiché a causa dell’emergenza Covid-19 l’Ente Comune non ha potuto appaltare il servizio di mensa comunale. La convenzione è rivolta per quest’anno scolastico agli alunni della scuola Primaria, cui, dopo un primo periodo di rodaggio si auspica seguirà la Scuola dell’Infanzia, sia per il tempo pieno che per le 40 ore settimanali.

I genitori aderenti ringraziano la dirigenza, gli insegnanti, il Consiglio d’Istituto, il personale Ata e tutti coloro che con grande sforzo personale hanno consentito agli alunni la prosecuzione dell’intero percorso formativo in un momento di grave crisi sociale. Il tipo di pasto che i bambini consumeranno – condiviso con l’Asl di riferimento, il Comune e il competente Provveditorato – consiste in un primo piatto, un secondo, panino , frutta e tris posate ad un costo contenuto.







Una scelta in ogni caso non obbligatoria: chi ha preferito il pasto domestico, potrà prepararlo a casa rispettando il regolamento in precedenza predisposto e approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, che, giova precisarlo, appare redatto nel pieno rispetto della normativa in materia. Nel caso dei pasti speciali, i genitori dovranno informare sia la ditta che l’istituto scolastico relativamente ad eventuali intolleranze.

Le famiglie degli alunni sono state avvisate con una nota del dirigente scolastico il professor Aniello Ruocco, il quale, convinto del valore didattico del tempo pieno ha propugnato e sposato l’iniziativa.