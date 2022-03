Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Tertulliano dove, in un locale già sottoposto a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso e bloccato tre persone.







I tre, napoletani di 23,26 e 29 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violazione dei sigilli.