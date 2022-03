Serie C femminile. Il Napoli Volley cede al Marcianise

Non riesce l’impresa al Consorzio Volley Napoli che esce sconfitto dal match casalingo contro il Marcianise al termine di una gara nervosa, in cui le ragazze di mister Maione non sono mai riuscite ad esprimere tutto il potenziale.

Certamente il dubbio sulla disputa della gara fino a qualche ora prima del match aveva tolto qualche energia nervosa alle padrone di casa: la gara col Marcianise metteva in palio punti pesanti in chiave play off nel girone B di serie C, soprattutto per il Napoli Volley; il Marcianise, secondo in classifica alle spalle del Villaricca, già da qualche domenica ha la certezza di essere qualificata alla post season (a cui accederanno le prime cinque).

La gara non è stata quasi mai in discussione: nei primi due set il Marcianise ha sempre condotto il match approfittando anche degli infortuni che hanno decimato, durante la gara, il Napoli Volley che ha perso nel riscaldamento pre gara Carlotta Cammarota ed a fine primo set il capitano Federica Fusco (le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni).

Nel terzo set un sussulto d’orgoglio delle atlete azzurre ha consentito al Napoli di vincere il parziale ad allungare il match ma nel quarto set, il Marcianise non ha lasciato scampo chiudendo la gara per 3-1.

Una sconfitta amara, che complica leggermente il cammino del Napoli Volley verso i play off: nelle ultime due gare il Consorzio Volley Napoli deve fare 6 punti per avere la certezza del passaggio alla post season altrimenti occorrerà sperare in qualche risultato “favorevole” dagli altri campi soprattutto quelli della Volley World e dell’Elisa Pomigliano. Tre squadre per due posti utili racchiuse in 3 punti.

Una sconfitta (la quinta di fila) che ha il sapore dell’impresa mancata invece per le ragazze impegnate nel girone C del campionato di serie D femminile: la squadra di mister Romano cede al tie break al Green Volley ma il punto conquistato è un punto d’oro visto che la squadra ospite è capolista incontrastata del girone, che ha vinto 12 delle 14 gare disputate.

Una prestazione che lascia ben sperare per questo ultimo scorcio di stagione.