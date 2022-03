Campania, Covid: oggi 10.788 casi e 24 morti. Raddoppiati i casi per Omicron 2

Sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, in aumento i ricoveri in degenza che salgono a 615, tasso positività al 18,92%

Sono quasi 11mila i nuovi contagi da Covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 22 marzo. Si registrano inoltre altri 24 morti: 9 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 15 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

I nuovi casi Covid sono emersi dall’analisi di 57.006 test. Oggi il virus fa registrare 10.788 positivi su 57.006 tamponi esaminati. Di questi, 9.442 su 45.144 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.346 su 11.862 sono positivi al tampone molecolare. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test effettuati è pari al 18,92%, ieri era al 18.30%.









In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), in aumento i ricoveri in degenza che salgono a 615, rispetto al dato diffuso ieri 16 in più . Il virus continua a circolare in maniera omogenea tra le diverse province, con un picco a Napoli e a Salerno, che in un giorno superano rispettivamente i 4.700 e i 2.100 casi, mentre Caserta ha oltrepassato ieri la soglia dei 200mila dal marzo 2020. I dati del 22 marzo 2022: a Napoli 755.504 (+4.783), a Salerno 223.793 (+2.101), a Caserta 202.494 (+1.889), ad Avellino 70.857 (+1.205), a Benevento 46.564 (+738).

In Italia sono 96.365 i casi e 197 i morti. Nell’ultima settimana il nuovo contagio è cresciuto del 57%, spinto dalla diffusione dell’Omicron 2, una sottovariante in espansione soprattutto nelle regioni meridionali.