L’evento, con scopi educativi e di sensibilizzazione, organizzato dall’Associazione “Movimento Giovanile Ercolanese”, con il patrocinio morale del Comune Ercolano, si terrà in Piazza Pugliano presso il Bocciodromo Comunale il 27 marzo 2022 alle ore 09:00.

Protagonisti saranno gli istituti superiori del nostro territorio, gli artisti, piccoli imprenditori ed attivisti locali.







L’evento “L’Arte del riciclo” ha come obiettivo quello di sensibilizzare giovani e meno giovani al valore della materia proveniente dal riciclo puntando molto sulla quotidianità, la creatività e l’arte. L’iniziativa vuole indirizzare le nuove generazioni a far proprio il concetto alla base dell’economia circolare, ovvero un modello economico sostenibile dal punto di vista ambientale in cui la materia viene costantemente riutilizzata, attraverso processi di trasformazione e valorizzazione, con forte limitazione dell’incenerimento, ovvero meno CO2 nell’atmosfera, e del conferimento in discarica.

Il messaggio che si vuole passare è che il rifiuto può essere fonte di “bellezza”, utilità e valore sfuggendo al concetto di “inutile” e “scarto”.

Alla cultura dell’”usa e getta” si vuole contrapporre un’idea di materia intesa come risorsa dagli usi infiniti, suggerendo un riuso creativo e la valorizzazione del materiale, nelle sue potenzialità, espressività e molteplici letture.









Mescolare assieme materiali provenienti dal rifiuto con cultura e arte è secondo noi la chiave di successo in materia di riciclo e tutela dell’ambiente. È il futuro “green”.

Nel corso dell’evento si discuterà anche di un progetto presentato al Comune, in occasione della formulazione del PUC, per la restaurazione, rivalutazione e valorizzazione dello storico Palazzo Capracotta che, sulla base della progettazione presentata agli organismi comunali competenti, potrebbe diventare sede di un’accademia di moda e di un museo della moda e del vintage. A fine evento sarà rilasciata una targa ai partecipanti.

Saranno previste le seguenti attività

1- Laboratorio tessile

2- Laboratorio artistico

3- Laboratorio culinario

4- Spazio espositivo riservato ai dipinti di artisti ercolanesi

5- Esposizione progetto Palazzo Capracotta

6- Momento ricreativo e di degustazione