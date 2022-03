I bambini dell’Oplonti Volley sfilano per dire “no” alla Guerra

L’Oplonti Volley va come un treno e conquista anche la 13esima vittoria di fila in campionato. Nella prossima gara, le Tigers sono attese dalla trasferta contro la Sales Gragnano

Una vera e propria festa dello sport, quella a cui si è assistito sabato sera al Pala-Gurgone di Torre Annunziata. Di scena Oplonti Volley-Guiscards Salerno, recupero della decima giornata del Campionato di Serie C Femminile.

Prima dello start, la sfilata dei bimbi con le bandiere della Pace e dell’Ucraina a ribadire, ancora una volta, il “no” alla guerra tra Ucraina e Russia.

Per quanto riguarda la pallavolo giocata, invece, l’Oplonti Volley va come un treno e conquista anche la 13esima vittoria di fila in campionato. Un successo dopo l’altro che valgono 38 punti e il primato nel Girone A. Distanziato a quattro lunghezze il San Giorgio del Sannio, le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe potranno affrontare con maggiore serenità questo finale di campionato. Ancora tre gare per terminare la regular season.

Per quanto riguarda la partita di sabato scorso, ancora un seco 3-0 contro la Guiscards Salerno, giunta a Torre Annunziata per cercare di fare bella figura contro la capolista. In realtà, capitan Drozina e compagne non hanno concesso nulla. Nessuno sconto nemmeno alle salernitane, il cui obiettivo iniziale era la vittoria del campionato.

Parte subito bene l’Oplonti Volley con una serie di colpi vincenti di Foniciello, Sorrentino, poi Resia Esposito, Eliana Rendina e ancora Brunella Esposito che spianano la rada alle Tigers per la vittoria del primo set. Ottimo in ricezione il libero Sabrina Lamberti, mentre Marilù Lamberti si è fatta trovare pronta quando è stata chiamata in causa.

Stesso copione anche nel secondo set che scivola via senza grossi patemi.

La reazione della Guiscards arriva nel terzo set, più tirato rispetto agli altri due. Le oplontine allungano sul 20-16, la squadra ospite non ci sta a perdere e recupera qualche punto (23-21). Ancora un punto dell’Oplonti, poi la vittoria finale e la festa con i tifosi di Torre Annunziata.

Ancora tre punti e obiettivo finale (terminare il campionato al primo posto nel Girone A) più vicino. Da registrare l’ottima prestazione di Resia Esposito, tra le migliori in campo.

Nella prossima gara, le Tigers sono attese dalla trasferta contro la Sales Gragnano. Appuntamento Domenica 27 marzo alle ore 18 nella palestra del II circolo didattico di Angri.

Le interviste post gara

Daniela Foniciello, Opposto della Vesuvio Oplonti Volley: «Oggi era importante vincere per la classifica e per dare continuità ai nostri risultati. Ma era più importante dare un messaggio di pace, perché abbiamo bisogno di pace e un messaggio di sport positivo. Oggi c’è stato un po’ di tutto, quindi siamo felici. Questi 3-0 non sono così scontati, perché vengono da una preparazione fisica, tattica, tecnica, di settimane. Quindi, quando raggiungiamo questi risultati sono meritati e ce li godiamo pienamente».

Eleonora Sorrentino, Centrale dell’Oplonti Volley: «Una settimana intensa, ci siamo preparate al meglio per affrontare questa gara che non era affatto facile. Però, c’è tanto gruppo, c’è tanta voglia di fare bene e penso che lo abbiamo dimostrato».