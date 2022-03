La S.S. TURRIS CALCIO comunica che, all’esito del nuovo ciclo di tamponi cui è stato sottoposto il gruppo squadra nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo, sono emersi altri due casi di positività al virus Sars-Cov-2, riscontrati tra i calciatori.

Nel complesso, dunque, sono attualmente undici i componenti del gruppo squadra in isolamento. Il monitoraggio dei tesserati proseguirà secondo i protocolli vigenti. Alla luce del numero di contagi rilevato all’interno del solo “gruppo atleti”, la società, in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro n. 180/L del 19 gennaio 2022, si è attivata per richiedere il rinvio della prosecuzione della gara di campionato Campobasso-Turris in programma mercoledì 23 marzo e del successivo incontro Turris-Virtus Francavilla in programma domenica 27 marzo.