Proseguono le ricerche di Carmine Zurlo, il 28enne stabiese scomparso nel nulla. Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. Ieri le telecamere del programma di Federica Sciarelli sono arrivate a Castellammare.







Con il trascorrere delle ore, s’intensificano i controlli delle forze dell’ordine, alla luce della denuncia di scomparsa presentata mercoledì sera dalla mamma del giovane. Cr esce sempre di più l’ansia non solo a Castellammare (dove Zurlo risiede nella zona di Varano), ma anche nei comuni dei monti Lattari (soprattutto a Gragnano e Pimonte) molto frequentati dal 28enne.

Gli inquirenti hanno ritrovato la vettura sulla quale fu visto per l’ultima volta, lunedì mattina: si tratta di una Renault Twingo di colore nero. Uscito non la sua auto non è più tornato a casa. Non sono serviti gli appelli sui social dei parenti, sempre più preoccupati con il passare delle ore.

Dello scomparso non è arrivata al momento alcuna segnalazione e la preoccupazione continua a crescere. A preoccupare gli inquirenti sono anche i precedenti di penali di Zurlo, arrestato in passato per rapina. Il padre Giovanni fu ucciso negli anni novanta a Pimonte dai Nocs, intervenuti all’interno di un casolare di campagna per interrompere un summit camorristico.