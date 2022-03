Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, dell’ A.S.I.A e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano, in particolare in via Dante e via Vittorio Emanuele III, dove sono stati rimossi 30 paletti dissuasori e 12 fioriere installate abusivamente mentre, in via Cupa del Principe, all’interno di una fioriera posta davanti ad una baracca in lamiera abusiva, che è stata a sua volta demolita e rimossa, sono stati trovati e sequestrati 21 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un totale complessivo di 420 grammi circa.

Nel corso dell’attività, inoltre, sono state identificate 64 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 26 autoveicoli e 6 motoveicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro e fermo amministrativo per guida senza patente e senza assicurazione ed altresì contestate 17 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e con patente diversa, mancata copertura assicurativa, revisione scaduta e divieto di sosta.

Infine, in via Dante è stata rimossa un’autovettura abbandonata.