Stanotte gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Miranda in direzione di via Malibran hanno notato due persone a bordo di un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha arrestato la marcia fermandosi tra le auto in sosta.







I poliziotti hanno controllato ed identificato gli occupanti accertando che la passeggera, una 29enne di Pollena Trocchia, si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e, per tale motivo, l’hanno denunciata per evasione.