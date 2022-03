Lo scorso 4 febbraio il palco del Festival di Sanremo ha visto tre generazioni di cantautori a confronto in una toccante quanto coraggiosa esibizione: Giovanni Truppi e Vinicio Capossela, con la partecipazione speciale di Mauro Pagani, interpretavano con il plauso di pubblico e critica Nella mia ora di libertà, brano di Fabrizio De André tratto da Storia di un impiegato, il suo album più politico.

La canzone, nella versione registrata in studio, esce finalmente su tutte le piattaforme digitali domani 25 marzo e anticipa il doppio vinile di “TUTTO L’UNIVERSO”, l’antologia che racchiude l’essenza artistica di Giovanni Truppi e dei suoi dieci anni di musica, in uscita il 13 maggio per Virgin Records/Universal Music Italia.

Il vinile conterrà anche una speciale pubblicazione curata da Andrea Colamedici di Tlon: una lunga e approfondita conversazione con Giovanni sui temi delle canzoni contenute nell’LP.

Giovanni Truppi e Vinicio Capossela torneranno a cantare dal vivo Nella mia ora di libertà sabato 2 aprile all’interno del Carcere della Fortezza di Volterra per i detenuti e i lavoratori della casa circondariale. Un gesto che testimonia la vicinanza dei due artisti al lavoro di questa struttura virtuosa, che da anni mette in primo piano il benessere e la riabilitazione dei detenuti, e che ha in progetto di realizzare al suo interno un teatro stabile, il primo in assoluto al mondo aperto anche al pubblico esterno.