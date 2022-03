Doppio intervento degli agenti della Polizia municipale a Melito. Un manufatto è stato posto sotto sequestro ed una barriera realizzata abusivamente al centro della strada, è stata rimossa in ottemperanza a quanto disposto dal Tar Campania.







Gli agenti, diretti dal comandante Antonia Napolano, hanno denunciato 4 uomini (tre del posto ed uno residente a Giugliano) intercettati dai caschi bianchi mentre erano intenti ad effettuare lavori edili in un’area di proprietà comunale. In via Cavour è stata invece rimossa una barriera che, senza alcuna autorizzazione, era stata realizzata al centro della strada per impedire l’accesso ad una via adiacente.

Gli interventi fanno seguito a quelli precedentemente effettuati nel Rione 219, dove sono stati affissi i sigilli a due immobili abusivi ed è stato abbattuto un manufatto abusivo con l’ausilio dei carabinieri della locale Tenenza.







Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Melito, Luciano Mottola: “Quella dell’abusivismo è una piaga che va combattuta quotidianamente. L’attenzione del Comune, anche su questo delicato versante, resta e resterà massima, per contrastare ogni forma di illegalità sul territorio melitese”.