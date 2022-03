Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nicolardi a San Giorgio a Cremano per la segnalazione di una persona molesta.







I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di aver ricevuto diverse telefonate da parte del suo ex fidanzato che le aveva chiesto di poterla incontrare e, come già avvenuto in precedenti occasioni, si era aggirato più volte nei pressi della sua abitazione.

Gli operatori hanno rintracciato e bloccato l’uomo, un 22enne napoletano, in piazza Padre Pio e lo hanno arrestato per atti persecutori.