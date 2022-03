Agrotoday.it entra a far parte del network Lenus Media. L’importante testata dell’Agro nocerino sarnese e della provincia salernitana, diretta da Marco Mattiello, ha siglato con la società di comunicazione una partnership per lo sviluppo digitale. Si tratta di una partnership commerciale per l’ottimizzazione delle attività di digital marketing e l’adesione al Lenus Media Network, la rete degli editori digitali promossa da Emanuele Pisapia, direttore del progetto.







“Lenus Media Network nasce nel 2018 con l’intento di potenziale l’offerta dell’informazione digitale: l’ingresso nel gruppo di Agrotoday arricchisce ulteriormente il progetto con un partner locale che opera da anni nel raccontare il territorio. – ha commentato Emanuele Pisapia – Sono felice di aver trovare in Mattiello un interlocutore attento alle tematiche legate ai giovani e alla rivalorizzazione dell’informazione”. “Siamo felici della collaborazione e certi di un lavoro proficuo assieme”, ha detto Marco Mattiello, direttore responsabile Agrotoday.

Il Network è la rete di operatori della comunicazione digitale che riunisce gli editori di piccole e grandi testate giornalistiche cartacee e digitali promossa da Lenus Media, società di comunicazione ed editoria. L’obiettivo del network è quello di rafforzare l’ecosistema informativo editoriale ed offrire prospettive di formazione, crescita e sviluppo per gli aspiranti giornalisti che vogliono raccontare le proprie città e le storie della propria Regione, acquisendo conoscenze e competenze specifiche per creare contenuti di qualità.