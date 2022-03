Incendio all’autonoleggio Gma di Castellammare di Stabia: in manette quattro persone. La polizia di stato questa mattina, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, ha proceduto all’arresto di quattro soggetti gravemente indiziati di incendio doloso.

I fatti risalgono all’11 febbraio 2021 quando un vasto incendio si sviluppò di notte presso la concessionaria di via Cottrau. Le fiamme causarono la distruzione di undici autovetture rimaste nel piazzale dell’autonoleggio nonché il danneggiamento di altre due auto di privati cittadini, parcheggiate in uno spiazzo condominiale adiacente.

Sul caso hanno indagato la squadra mobile di Napoli ed il commissariato di Ps di Castellammare che hanno analizzato le telecamere dislocate in cinque Comuni. In tal modo è stato individuato il veicolo con a bordo i due esecutori materiali dell’incendio. Grazie ad intercettazioni telefoniche ed ambientali si è risaliti anche ai due soggetti ritenuti mandanti del raid. Gli arrestati si trovano adesso presso il carcere di Napoli Poggioreale.