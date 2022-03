Scandalo “hot” al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia. La notizia potrebbe lasciar forse scappare un sorriso: peccato tuttavia che questa non sia la sceneggiatura di un film ma proprio quanto accaduto al “San Leonardo”. Ignoti nelle scorse ore hanno inviato alla redazione del quotidiano “Metropolis” una misteriosa busta gialla contenente una pen-drive ed un biglietto con scritto “Questo è quello che succede al pronto soccorso di Castellammare”.

All’interno della chiavetta usb vi erano ben quattro filmati che immortalavano due operatori sanitari in un rapporto intimo, condito da dolci effusioni in una delle stanze della struttura. I video sarebbero inequivocabili. A pochi metri dalla sofferenza dei malati e in un luogo che dovrebbe essere igienico e sterile due operatori sanitari hanno mal pensato di consumare il proprio eros.







Una vicenda singolare che ha lasciato stupiti un po’ tutti. Ignoto è colui che ha filmato i video e mandati a Metropolis (falsa si è rivelato l’indirizzo del mittente della busta) e non si esclude che tali video siano in possesso di più persone o, peggio, che possano essere occasione di ricatto a sfondo reverenge porn per i due amanti focosi. Va ricordato che il San Leonardo, ospedale di Castellammare, nella provincia è quello che registra la più alta affluenza giornaliera di pazienti. Quasi 200 pazienti al giorno, e conta l’unico pronto soccorso disponibile nell’area di Castellammare e la zona dei Monti Lattari. Pertanto ogni spazio libero è vitale così come è vitale la professionalità dei dipendenti e l’efficienza della struttura.

La direzione ha già annunciato che aprirà un’indagine interna per capire chi siano i responsabili protagonisti dei filmati hard e dargli la giusta sanzione disciplinare al fine di tutelare l’onore dell’ospedale, la sicurezza dei pazienti e l’onorabilità dei medici che vi lavorano. Un caso questo che non fa bene alla città. Non fa bene alla comunità. Non fa bene alla professionalità.

Ivano Manzo