La Shedirpharma Folgore Massa ricevuta al Palazzo Municipale di Sorrento

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto questa mattina una delegazione della squadra di pallavolo Shedirpharma Folgore Massa, guidata da presidente e direttore sportivo, Fabrizio Ruggiero, con il responsabile del settore giovanile, Paolo Gargiulo e l’allenatore, Nicola Esposito.







Ai dirigenti della Folgore, che milita in serie A3, il primo cittadino ha illustrato i passi avanti compiuti nel progetto di adeguamento del Palazzetto dello Sport comunale, in via Atigliana, per ospitare allenamenti e partite della squadra, già proiettata verso i play off promozione per la serie A2.

“Risultati eccezionali che ci spingono ancora di più ad accelerare sui lavori di omologazione – ha spiegato Coppola – Stiamo investendo nella convinzione che sia motivo di prestigio, per la nostra città, avere una realtà sportiva di eccellenza nazionale come la vostra”.

La Shedirpharma Folgore conta oltre cento atleti che si muovono tra le sedi sportive di Sant’Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello.









Ha deciso di focalizzarsi sul settore maschile e svolge con risultati lusinghieri tutti i campionati giovanili ed il massimo campionato regionale, la serie C, con tutti ragazzi del territorio under20.

“Tornare a casa vorrebbe dire far vivere un sogno a centinaia di tifosi che quotidianamente ci chiedono di poter godere dello spettacolo della serie A laddove si è vissuto il sogno promozione – è intervenuto Ruggiero – Il Palatigliana è sempre stato un valore aggiunto per le nostre formazioni e sono convinto che quando tutto diventerà realtà, la città toccherà con mano qualcosa di mai visto prima a livello sportivo in penisola sorrentina, vista anche l’attenzione mediatica sulla serie A di volley”.