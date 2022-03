I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di arma clandestina Luca Fisco, 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine.





Il giovane passeggiava in Viale Alfa ed è fermato per un controllo. Addosso una pistola originariamente a salve ma modificata per sparare proiettili cal. 7,65 millimetri.

Fisco è ora in carcere, in attesa di giudizio. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione.