Dalla Campania una proposta per snellire l’adozione dei bimbi ucraini orfani

“Stiamo lavorando per avanzare una proposta al Parlamento nazionale, per consentire una modifica legislativa e accorciare a quattro mesi i tempi per l’adozione da parte delle nostre famiglie dei bimbi ucraini orfani”. A parlare è stato ieri, durante la consueta diretta social, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.





“Stanno arrivando centinaia di bambini ucraini, molti sono orfani. Abbiamo migliaia di famiglie che da anni si battono per poter adottare un bimbo. Vorremmo lavorare come Regione Campania per favorire le adozioni dei bambini orfani da parte delle nostre famiglie”, ha spiegato De Luca.





“Il percorso di adozione è di una complessità inimmaginabile – sottolinea – vorremmo proporre anche una modifica legislativa, decide il Parlamento nazionale. Credo sia arrivato il momento di approvare modifiche che consentano di adottare bimbi orfani in quattro mesi. Stiamo lavorando per avanzare una proposta legislativa al Parlamento”.