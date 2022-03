Oplonti Volley all’esame Monti Lattari. C’è il Gragnano in trasferta

Continua la corsa dell’Oplonti Volley che, domenica 27 marzo, affronterà il Gragnano in trasferta.

Appuntamento alle 18 nella palestra del II Circolo didattico di Angri.

Le ragazze di coach Luciano Della Volpe sono alla ricerca di punti importanti per mantenere il primato in campionato. Tuttavia, non sarà facile, non inganni la posizione in classifica delle avversarie che, proprio in questo finale di torneo, daranno il massimo in campo per ottenere la permanenza nella categoria.

Di ciò ne è convinta anche Marilù Lamberti, schiacciatrice della Vesuvio Oplonti Volley: «Le trasferte non sono mai gare facili. Sicuramente da non sottovalutare, a prescindere dalla posizione in classifica delle avversarie. Tuttavia, sono sicura che daremo il massimo in campo per continuare la scia di risultati positivi e per mantenere il primato in classifica».

Tredici vittorie di fila finora, quattordici contando anche la semifinale di Coppa Campania, è l’Oplonti Volley dei record, le pare?

«Come dicevo prima, cercheremo di tornare a casa con altri tre punti importanti, proprio per dare continuità ai successi finora ottenuti. Stiamo preparando questa partita con particolare attenzione, proprio per evitare cali di concentrazione».