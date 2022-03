Nella serata di mercoledì 23 marzo in via Consalvo personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata rapina aggravata, porto di arma clandestina e del relativo munizionamento, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, Emanuele De Pasquale e Antonio Monnolo di 24 e 26 anni.







I due giovani, a bordo di un motociclo Honda SH 300 di colore nero, dopo aver tentato di perpetrare una rapina a mano armata ai danni del gestore di un distributore di carburante in corso Europa, si sono dati alla fuga, ma sono stati intercettati, poco dopo dagli agenti della sezione Falchi della squadra mobile della questura e dai colleghi del commissariato Bagnoli.

Al termine di un lungo inseguimento, nel corso del quale i fuggitivi hanno effettuato numerose manovre pericolose che hanno messo a repentaglio l’incolumità propria, degli operatori e di altri utenti della strada, i malviventi sono stati raggiunti e bloccati in via Consalvo, dopo aver impattato violentemente contro un’altra auto di servizio sopraggiunta dalla direzione opposta.









L’immediata perquisizione personale a loro carico ha consentito di rinvenire sulla persona del passeggero una pistola semiautomatica marca Beretta modello Short calibro 9 con matricola abrasa e munita di caricatore monofilare rifornito con 6 cartucce GFL 380 e una camerata.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia avrebbero puntato la pistola alla testa del banzinaio ma questi, con un riflesso improvviso, sarebbe riuscito a ripararsi nel gabbiotto della stazione di servizio facendo fallire il raid. De Pasquale e Monnolo sono stati giudicati con il rito direttissimo: i due hanno ottenuto gli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e divieto di comunicare con qualsiasi mezzo e con chiunque al di fuori dei conviventi. Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari all’udienza di convalida.