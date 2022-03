E’ nato oggi, 26 marzo 2022, a Napoli, Ciro Mertens, il primo figlio dell’attaccante del Napoli e di sua moglie Kat Kerkhofs, diva televisiva in Belgio.

Il piccolo, che per la precisione si chiama Ciro Romeo, è nato nella clinica Ruesch e porta il nome napoletano che i tifosi azzurri usano per chiamare Dres Mertens, facendolo ormai partenopeo, e che il calciatore ha scelto per chiamare suo figlio, rendendo eterno il suo amore per la città. Dries ha già mostrato sui social l’erede.







Una nuova promessa di legame tra Napoli e Mertens che è recordman assoluto per il numero dei gol segnati con la maglia azzurra a quota 144, un legame che potrebbe finire alla fine di questa stagione, visto che scade il suo contratto con il club e fino a ora mancano elementi per il rinnovo che resta però possibile.