La Juve Stabia pareggia 1-1 al Menti contro il Catanzaro

La Juve Stabia pareggia al Menti contro il Catanzaro per 1-1 interrompendo così la serie negativa di due sconfitte di fila.

Nel primo tempo gli stabiesi hanno trovato il vantaggio con Tonucci, poi nella ripresa il Catanzaro ha centrato il pari con Biasci.

La Juve Stabia non ha pero’ sfruttato il vantaggio di aver giocato in superiorità numerica per oltre metà gara per l’espulsione di Martinelli, difensore centrale del Catanzaro

Una prestazione gagliarda della Juve Stabia nel primo tempo, ma nella ripresa i gialloblù non hanno mostrato grosso peso offensivo né troppa convinzione per centrare il successo pieno.

Il Catanzaro, secondo in classifica, è sembrato giocare meglio in dieci.

Settimana prossima la Juve Stabia giocherà a Taranto.

La Juve Stabia si dispone con il 3-5-2: in attacco i giovani Della Pietra e Stoppa. A centrocampo torna Squizzato, Scaccabarozzi va a fare il quinto a sinistra. Out il bomber Eusepi sospeso dopo i controlli antidoping della scorsa settimana.

Il Catanzaro gioca a specchio con il 3-5-2: in attacco Iemmello e Biasci.

La partita

Al 3′ la Juve Stabia ci prova con Della Pietra: il suo diagonale, dopo discesa sulla fascia destra, va di poco fuori.

Il Catanzaro cerca di prendere l’iniziativa ma è la Juve Stabia a passare in vantaggio all’11’: cross da punizione da destra di Stoppa e Tonuccci in area calabrese impatta di testa ed insacca. Il difensore esulta in campo con i compagni mostrando la maglia gialloblu’ numero 9 di Eusepi .

Al 17′ il Catanzaro reclama un penalty per sospetto tocco di braccio in area di Donati, che l’arbitro giudica involontario.

Al 21′ Catanzaro pericoloso in area campana: cross da sinistra , testa di Iemmello con palla di un niente fuori.

Al 26′ Stoppa si libera per il tiro dal limite ma la sua conclusione non è precisa nello specchio della porta.

Il Catanzaro fa molto possesso palla, la Juve Stabia chiude bene i varchi e cerca le ripartenze con Stoppa e Della Pietra.

Al 41′ grande contropiede coast to coast di Altobelli, Martinelli lo stende al limite dell’area prendendo il secondo giallo e quindi l’espulsione.

Al 43′ bella punizione di Stoppa con Branduani che para.

Il primo tempo termina con il vantaggio meritato della Juve Stabia per 1-0.

Ad inizio ripresaal 3′ il Catanzaro si fa vedere in attacco con tiro cross di Bayeye, ben sventato da Dini.

All’ 8′ pari del Catanzaro, Biasci semina il panico in attacco, supera Tonucci in dribbling sulla sinistra e di destro fredda Dini.

Al 12′ testa di Troest in area da azione da punizione, Branduani devia alla grande in corner.

Nonostante l’uomo in meno, il Catanzaro preme e cerca di sorprendere la Juve Stabia.

Il finale di gara è equilibrato e le squadre si accontentano del pareggio.

Tabellino

Juve Stabia (3-5-2): Dini 6; Tonucci 6.5 (29′ st Panico 6) Troest 6.5 Caldore 6 ; Donati 6 Schiavi 6 Squizzato 6 (17′ st Bentivegna 5.5) Altobelli 6.5 Scaccabarozzi 6 (36’st Davi’ sv); Della Pietra 6 (36’st Evacuo sv) Stoppa 6.5 (36’st Ceccarelli sv). All.: Novellino 6.

Catanzaro (3-5-2): Branduani 6.5; Scognamillo 6 Martinelli 4 Gatti 6.5; Bayeye 6 Maldonado 6 Verna 6 (19′ st Cinelli 6) Carlini 5.5 (19′ st Sounas 5.5) Vandeputte 5.5 (44’st Tentardini sv); Iemmello 6 (27′ st Cianci 5.5) Biasci 7 (27’st Vazquez 5.5). All.: Vivarini 6.

Arbitro: Di Graci di Como 5.5. Guardalinee: Catallo-Pressato. Quarto ufficiale: Ricci di Firenze.

Marcatori: 11′ pt Tonucci (JS), 8’st Biasci (C)

Espulso: 41′ pt Martinelli (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Maldonado (C), Biasci (C), Vandeputte (C), Schiavi (JS), Caldore (JS), Vazquez (C).

Note: spettatori circa 1.200. Angoli 3-4. Recupero: 0’pt-6’st.

Domenico Ferraro