Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Pergole per la segnalazione di una persona che stava occultando sostanze stupefacenti sotto la sella di uno scooter.







I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore che stava percorrendo la strada contromano e che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa in bocca non riuscendovi poiché è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di un cilindro contenente 7 dosi di cocaina del peso di circa 3,5 grammi e 3 bustine contenenti 2,5 grammi circa di marijuana e 185 euro.

Un 33enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.