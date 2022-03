Come giocare a un casinò online in Italia con un budget ridotto

Scopriamo come giocare al casinò online anche con un budget minimo. Il gioco del casinò è ormai diffuso su larga scala. Il casinò stesso è una realtà che è sempre stata tanto vicina a tutti noi, quanto lontana. Se ne parla in libri e film, e si trovano costantemente notizie in merito. Grande diffusione hanno avuto di recente anche casinò online di qualunque genere. Si possono trovare siti con una grafica eccellente, con un parco giochi veramente ampio, e con ambientazioni molto accattivanti.

Ma il vero problema per alcuni di noi, quando si parla di giocare al casinò online, è sempre e uno solo: i soldi necessari. Ci viene chiesto sempre di giocare responsabilmente, ed è quello che ognuno di noi dovrebbe ambire a fare.

La realtà dei fatti però ci dice che i migliori casinò italiani online richiedono un deposito minimo che non è proprio alla portata di tutti. Non molti di noi possono permettersi di caricare €100 alla volta su un sito di giochi online. Per questo problema ci vengono in aiuto tutti quei casinò online che richiedono un deposito iniziale minimo.

Casinò online con deposito inferiore ai €10

Grazie all’aiuto della nostra ospite Valeria Endrizzi, appassionata di trend online e di giochi da casinò, andremo ad elencarvi i migliori casinò online italiani che accettano depositi limitati. Valeria ha anche scritto numerosi articoli, che potrete trovare qui.

Casinò con depositi di €5

Starcasinò

Betway

LeoVegas

888 Casino

Codere

Unibet

Netbet

Snai

Già questa categoria di casinò a budget minimo è da considerarsi molto interessante, in quanto permette di giocare con un investimento che non è da considerarsi decisamente elevato. Si tratta di una cifra che molti di noi possono permettersi e dà modo di effettuare diverse partite, con possibilità di vincita basse, ma non scarse come nel caso di un deposito inferiore.

Casinò con depositi di €1

Perché sì, in rete si trovano anche casinò online che permettono di giocare depositando cifre anche inferiori, come un solo euro. In questo modo, spendendo davvero solo l’equivalente di un caffè al bar, avrete la possibilità di provare l’emozione di una partita al casinò.

In questo caso le scelte sono inferiori, perché sono in minor numero i casinò italiani che offrono questa possibilità, ma abbiamo comunque degli esempi di rilievo:

22 bet

Bet flag

Questi sono i nomi di due casinò online di tutto rispetto, che vi daranno modo di provare l’ebbrezza del gioco d’azzardo anche investendo una sola moneta del vostro capitale.

Vantaggi e svantaggi di un deposito basso

Poter accedere e giocare al casinò anche solo investendo un ammontare minimo, è sicuramente un vantaggio per tutti coloro che ci tengono a fare questa esperienza, ma non hanno la possibilità di giocare ingenti somme ogni volta. Grazie a un piccolo deposito, e al bonus di benvenuto offerto dai vari casinò online, avrete modo di giocare senza investire molto.

Ma vi è chiaramente anche l’altro lato della medaglia. Con un solo euro avrete la possibilità di giocare solo poche partite, e di vincere un massimo di €10, non potrete certo guadagnarvi da vivere. Questo può essere secondario per alcuni giocatori, ma altri resteranno delusi.

Un deposito da €5 in questo caso, vi dà sicuramente maggiori possibilità di vincita, senza pesare troppo sul vostro budget

Casinò senza deposito iniziale

Se siete davvero indecisi su quale casinò a budget minimo utilizzare, non avete idea se vi piacerà e non avete soldi da buttare per scoprirlo, sappiate che moltissimi casinò italiani online offrono la possibilità di ricevere un bonus senza deposito iniziale.

I bonus offerti dai migliori casinò online vanno dai €5 ai €55, e, in relazione alle offerte del casinò, danno modo di giocare tantissime partite. La possibilità di vincita è reale, e senza alcun investimento. Questa sarà però, in qualunque caso, limitata, e di certo non vi cambierà la vita.

Perché i casinò offrono la possibilità di giocare gratis con soldi veri?

La possibilità di giocare gratis attirerebbe chiunque abbia un minimo di interesse in questa attività. Di conseguenza un bonus gratuito è sicuramente un metodo per attrarre nuovi giocatori. Dando al pubblico la possibilità di giocare e magari vincere qualcosina senza investimento, è sicuramente un ottimo metodo per attirare persone con l’interesse nel gioco.

Dopo aver fatto qualche partita, e magari vinto pochi euro, i giocatori saranno più propensi a investire altro denaro per continuare a giocare.

Conclusione

Se vi piace il gioco d’azzardo, ma sentite di non avere la liquidità necessaria per intraprendere questa attività, tenete in considerazione l’idea di provare a iniziare a giocare in un casinò a budget minimo, in modo da poter fare esperienza e pratica con un investimento minimo, o addirittura senza di esso.