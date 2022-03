La scuola judo “Il Rio” raccoglie ben cinque medaglie al Campionato Regionale campano Esordienti FIJLKAM (settore Judo), i ragazzi del Maestro Salernitano tornano a casa con due ori, un argento e due bronzi.

Nella categoria peso 40kg arriva la vittoria di Vincenzo Alfano (2010), a conquistare l’altro oro nella categoria 50kg è Buoninconti Emanuele, la medaglia d’argento la ottiene Amato Gaia nei 70kg, poi gli altri esordienti guadagnano due bronzi: nei 55kg Pappalardo Luigi e nei 45kg Amato Alfonso.







I judoka sono in forza appunto nella scuola judo “Il Rio” di Sant’Egidio del Monte Albino (Sa) e si allenano proprio con il loro Maestro Mimmo Salernitano.

Abbiamo sentito il Maestro della scuola judo in merito alle competizioni di sabato 26.

Maestro Salernitano grande soddisfazione per i tuoi ragazzi, con ben cinque medaglie questa volta, ci hai comunque tenuto a sottolineare che la cosa importante era tornare a gareggiare. Raccontaci in breve questa esperienza.

Si, davvero una grande soddisfazione puoi dirlo forte, con Vincenzo Alfano (40kg) che ha vinto entrambi gli incontri in pochi secondi e l’altro 2010, Buoninconti Emanuele, anche lui bravissimo. Abbiamo conquistato un argento con Amato Gaia, poi due bronzi: uno con Pappalardo Luigi (55kg), che ha fatto una grandissima gara, ma è stato sfortunato perdendo solo la semifinale. Il judoka ha portato a termine quattro combattimenti, uno più bello dell’altro, vincendo poi (dopo l’uscita dalla semifinale) la finale per il terzo posto. Un altro bronzo viene portato a casa da Amato Alfonso (45kg) che ha fatto una buona gara, purtroppo questa non era la sua categoria. Da annotare l’ottima prestazione di Salvatore Cataldi (60kg), che ha portato a termine una buonissima gara, con due vittorie e due sconfitte, uscendo però contro il campione d’Italia in carica e contro un altro atleta che era arrivato terzo ai campionati italiani.







Ci sono stati dei ragazzi che non hanno potuto gareggiare?

Si, con grande rammarico. Sono tre i ragazzi che sono risultati positivi al Covid.

Maestro cosa ci dici di Alfano?

In poche parole, Vincenzo è partito immediatamente con due attacchi, in entrambe le gare ed in pochi secondi era già terminato il combattimento e di conseguenza l’incontro. Davvero, le gare sono durate il tempo delle prese. Nulla da aggiungere. Sono sempre più stupito dal suo atteggiamento sul tatami e soddisfatto di come conduce i suoi combattimenti.

Cosa vede nel prossimo futuro?

Si sta organizzando uno Stage molto importante all’interno del Liceo scientifico sportivo di Torre Annunziata (Na), probabile presenza di Pino Maddaloni e del francese Darcel Yandzi.

Ricordiamo che descrivere la quantità di medaglie conquistate da Maddaloni sarebbe complesso, proprio per l’elevato numero, ricordiamo qui l’oro alle Olimpiadi di Sidney 2000, l’oro in Coppa del Mondo a Mosca 2002, i due ori agli Europei di Oviedo (1998) e Bratislava (1999).

Yandzi ha in bacheca una medaglia d’oro nei Campionati Europei di Judo (1993), nonché un bronzo ai Campionati del Mondo di judo (1993), entrambe nella categoria 78kg.





I campionati del 26 e 27 marzo

Le attività del judo in Campania sono infatti riprese il 26 marzo presso il Palavesuvio di Ponticelli, alle ore 12:30 infatti ha avuto luogo il Campionato Regionale Esordienti A ed Esordienti B, con 113 Maschi, 20 femmine in rappresentanza di ben 27 società.

Domenica 27 marzo sono iniziate invece alle 7:30 (a partire dal tampone, peso, accredito ed inizio gara), sempre al Palavesuvio, le Qualificazioni di Coppa Italia A2, con 19 società che hanno presentato 43 atleti.

I judoka partecipanti alle gare di domenica 27 si sono incontrati per conquistare la finale del 23 e del 24 Aprile al Palapellicone di Ostia.

Alle gare, in base all’informativa FIJLKAM settore Judo, sono stati ammessi accompagnatori o spettatori pari ad due ogni atleta ed un Tecnico ogni 5 atleti.

Il Comitato organizzatore, prima dell’acceso all’impianto ha provveduto ad effettuare un tampone Rino-faringeo antigenico Sars-cov-2, sia agli atleti che ai tecnici e UDG, oltreché allo Staff (al primo ingresso all’ impianto).

Per ogni Blocco sono entrati nella struttura solo gli atleti ed i tecnici interessati. Tutti i tecnici, UDG e atleti coinvolti o partecipi all’evento hanno presentato all’accredito la certificazione verde Covid-19 di tipo rafforzato (Green pass rafforzato).

Andrea Ippolito