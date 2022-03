Nei giorni 23 e 24 marzo 2022, i Carabinieri della stazione di Pompei hanno incontrato gli alunni dei quattro plessi di Scuola Primaria del 2° Circolo Didattico “Enrico Celentano” di Pompei per sensibilizzare gli alunni sul fondamentale tema della legalità. La ricca offerta formativa dell’istituzione scolastica include diversi percorsi volti alla corretta socializzazione e al rispetto delle regole per una serena ed efficace convivenza civile.

Il particolare momento storico dovuto alla pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova proprio i più giovani, che hanno vissuto non pochi momenti di malessere, di isolamento forzato e la cui socializzazione ha perso quella naturale spontaneità, tipica dell’età. Per contrastare l’immancabile disagio, molti giovani hanno trovato rifugio nella rete pur di rapportarsi con i coetanei e stabilire relazioni. Ma sono tanti i pericoli che si nascondono dietro uno schermo.







L’Arma dei Carabinieri, nata nel lontano 1814, è da sempre impegnata nella difesa del cittadino e il luogotenente Angelo Esposito, comandante della stazione di Pompei, ha dialogato con gli alunni, cittadini in erba, proprio per sensibilizzarli verso un corretto e consapevole uso della rete. Si è parlato dei bulli, di come riconoscerli, dell’importanza di non restare soli, di comunicare il proprio disagio a un adulto, alle insegnanti, persino a loro, i cari uomini in divisa, sempre pronti ad ascoltare e sostenere i cittadini di ogni età.

Largo spazio è stato dato alle immancabili domande, gli alunni hanno condiviso le loro esperienze, la conoscenza delle varie community e dei social che per loro, nativi digitali, non hanno segreti. Da questo ricco scambio sono nati tanti consigli per instradare i giovanissimi a uno uso sempre più consapevole dei media, con la e supervisione degli adulti. A fare gli onori di casa la Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Maria Cioffi, e il DSGA, avv. Alessandro Leone, da sempre personalmente presenti in ogni iniziativa. L’esperienza, arricchente per tutti i partecipanti, sarà di certo ripetuta, sempre nel clima di amicizia e collaborazione che ha contraddistinto gli incontri di questi giorni.