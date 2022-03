“Piena solidarietà e vicinanza ad Antonia Napolano, comandante della Polizia municipale, ed all’intero Comando per quanto accaduto nelle scorse ore. È assurdo che venga messa a rischio l’incolumità di chi non fa altro che il proprio dovere, da personaggi che mal digeriscono il nuovo corso iniziato con la mia amministrazione, corso che fa del rispetto delle regole un caposaldo imprescindibile”.

Si è espresso così Luciano Mottola, sindaco di Melito di Napoli, all’indomani dell’episodio che poteva avere serie conseguenze per due vigilesse, che hanno rischiato di essere investite da un venditore abusivo, che, per sottrarsi ad un controllo, non ha esitato a snobbare l’alt della Municipale e si è dato alla fuga.







L’uomo – tra l’atro già noto alle forze dell’ordine – è stato immediatamente rintracciato e denunciato. Il tutto è accaduto nel corso di un intervento di contrasto alle attività commerciali illecite effettuato dalla Municipale e da personale specializzato dell’Asl.

Durante i controlli è stata accertata la presenza sul territorio comunale, di un ambulante più volte segnalato all’autorità giudiziaria, mentre, senza alcun permesso e senza alcuna licenza, all’angolo tra via Michelangelo e via Roma, vendeva del pesce, utilizzando come ‘banco’ il cofano della sua auto. “Andremo avanti su questa strada con ulteriore impegno e convinzione – ha ribadito Mottola -, pian piano si cominciano a vedere piccoli ma significativi segnali su un territorio per troppo tempo abbandonato a se stesso. In tanti stanno capendo che Melito ha voltato pagina, altri ancora non riescono a farsene una ragione, ma saranno costretti a farlo.

Grazie alle forze dell’ordine per quanto stanno facendo e per quanto continueranno a fare: a Melito lo Stato c’è, non arretreremo di un passo sul fronte della lotta all’illegalità”.