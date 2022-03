Perché gli italiani tendono ad affidarsi a tecnologie come la VPN più frequentemente oggi che in passato?

Lavoro, faccende quotidiane, svago, sport: grazie al web ci informiamo e ci teniamo in contatto, troviamo soluzioni che migliorano le nostre condizioni e quella di chi ci sta attorno. Un viaggio nella rete che non sempre può dirsi sicuro: il pericolo che qualcuno intercetti dati sensibili per poi usarli a nostra insaputa è sempre dietro l’angolo

Gli italiani “popolo di navigatori”, è proprio il caso di dirlo. Tutti ormai possiedono uno smartphone che utilizzano sempre meno per telefonare e molto di più per scattare fotografie e condividerle sui social network, guardare una serie TV in streaming, mandare messaggi ad amici e parenti. Una popolazione sempre più connessa, che ha scoperto come integrare internet nel proprio lavoro, così come ha imparato a modificare le proprie abitudini quotidiane approfittando dei vantaggi di una tecnologia sempre più inclusiva e all’avanguardia.

Sono ormai ben poche le attività di ogni giorno che non possono essere in qualche modo influenzate o supportate anche in piccola parte da una connessione a internet. Lavoro, faccende quotidiane, svago, sport: grazie al web ci informiamo e ci teniamo in contatto, troviamo soluzioni che migliorano le nostre condizioni e quella di chi ci sta attorno. Una quantità di informazioni che vanno e vengono senza sosta da e verso i nostri computer e i nostri smartphone.

Un viaggio nella rete che non sempre può dirsi sicuro: il pericolo che qualcuno intercetti dati sensibili per poi usarli a nostra insaputa è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo già tanti italiani sono consapevoli che una buona rete non è solo quella veloce, ma è anche quella sicura: ecco spiegato il diffondersi di tecnologie all’avanguardia come le VPN, le reti private virtuali . Connettendoci a internet con una rete privata virtuale i nostri dati sono messi in sicurezza. Questa tecnologia permette di collegarsi al web senza che il nostro IP e la nostra posizione possano essere visibili all’esterno.

Come funziona una VPN e quando può essere utile

Quando siamo connessi a internet con una VPN i nostri dati in entrata e in uscita sono criptati, prima di raggiungere la loro destinazione sono inviati al server della rete privata virtuale. In questo modo l’indirizzo IP del nostro dispositivo non può essere geolocalizzato e le informazioni che inviamo e riceviamo, anche se intercettate, non possono essere utilizzate in nessun modo.

Controlla in sicurezza il saldo del tuo conto corrente

Fino a una decina di anni fa, per svolgere la maggior parte delle operazioni in entrata e in uscita del nostro conto corrente, eravamo costretti a recarci di persona allo sportello della filiale di fiducia della nostra banca. Oggi giorno, invece, possiamo svolgere tutto in tranquillità collegandoci al servizio digitale di home banking con un grande risparmio di tempo e molta più facilità di utilizzo.

C’è però il rischio di rimanere vittima di un furto di dati sensibili: un pericolo effettivo se si guardano i numeri dei reati online in Italia . Collegandosi con una VPN e di conseguenza criptando i nostri dati, il livello di sicurezza della nostra privacy aumenta sensibilmente.

Effettua i tuoi acquisti online senza brutte sorprese

Chi non ha mai fatto un acquisto online negli ultimi anni alzi la mano. La tendenza dell’ e-commerce in Italia è in crescita costante. Sempre più piattaforme offrono oggetti e servizi di ogni tipo, consentendoci di effettuare le nostre scelte comodamente seduti sul divano di casa o quando ci risulta più comodo, senza dover raggiungere il negozio fisico e potendo consultare tanti prodotti e offerte in pochissimo tempo. Il rischio, però, è quello che i nostri dati possano finire in mani sbagliate.

Una VPN, invece, ci dà tutta la sicurezza di cui abbiamo bisogno quando dobbiamo effettuare un pagamento: possiamo inserire i dati della nostra carta di credito, senza il rischio che qualcuno possa impossessarsene per secondi fini.