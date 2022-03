Tra Vesuvio e posti nascosti: come la pandemia ha fatto riscoprire il bello di zone complesse

I periodi di pandemia, che ci hanno obbligati a restare in casa per lunghissimi mesi, ci hanno anche donato la voglia di immergerci completamente nella natura e di trascorrere il tempo libero all’aria aperta

Con l’arrivo della pandemia tantissimi settori sono entrati in profonda crisi economica, vista la chiusura prolungata di tantissime attività durante il lockdown. Questo ha causato, ovviamente, una forte crisi economica che solo alcune attività sono riuscite a combattere e a risolvere. In particolar modo, il settore del turismo è andato in profonda crisi durante la Pandemia, le persone non potevano più spostarsi facilmente e viaggiare tra le bellezze del mondo come prima.

Per quanto riguarda il campo tecnologico, invece, i duri mesi di pandemia hanno intensificato maggiormente il suo sviluppo e la sua crescita. La tecnologia ha anche aiutato il settore del turismo, permettendo a tantissimi utenti di ammirare le bellezze di ogni luogo virtualmente. Grazie alla tecnologia, è stato anche possibile riscoprire l’importanza e il valore di alcune zone difficili, situate in particolare nella regione Campania.

Bellezze naturali e sentieri suggestivi: i luoghi nascosti a ridosso del Vesuvio

I periodi di pandemia, che ci hanno obbligati a restare in casa per lunghissimi mesi, ci hanno anche donato la voglia di immergerci completamente nella natura e di trascorrere il tempo libero all’aria aperta. I sentieri e i parchi naturali presenti, ad esempio, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, rappresentano i luoghi perfetti dove poter passeggiare alla scoperta delle bellezze naturalistiche del posto. I sentieri da poter percorrere all’interno del Parco del Vesuvio sono 11 e hanno una lunghezza complessiva di 54 km.

I vari sentieri sono caratterizzati da elementi differenti, ad esempio, ci sono i sentieri prettamente naturalistici, i sentieri educativi, i sentieri panoramici e i sentieri agricoli. Percorrendo tutti i vari sentieri è possibile scorgere panorami e scenari mozzafiato e molto suggestivi. Oltre che al suo museo di Boscoreale, il Parco del Vesuvio offre la possibilità di scoprire luoghi nascosti e davvero unici al mondo, inoltre, è il luogo ideale anche per organizzare escursioni e passeggiate in famiglia con i propri bambini.

La natura incontaminata che circonda questi bellissimi luoghi è sicuramente un bene prezioso che durante il lockdown è mancato a tantissime persone. Fortunatamente, lo sviluppo tecnologico ci permette ormai di viaggiare tra questi luoghi virtualmente, quando non possiamo raggiungerli fisicamente, anche se non è proprio la stessa cosa, è una soluzione alternativa molto valida.

Tecnologia e social network: quando diventano davvero utili

Si parla spesso di quanto la tecnologia sia da un lato innovativa e funzionale, e quanto sia allo stesso tempo distruttiva e pericolosa. Ovviamente, tutto ciò dipende dall’utilizzo che viene fatto della tecnologia e in particolare, dei social network. La tecnologia ha sicuramente portato numerosi vantaggi nel nostro quotidiano, facilitando tantissime operazioni.

Ad esempio, lo sviluppo tecnologico è stato determinante per il settore del gioco, incentivando la crescita del gioco online e facendo nascere, così, tantissimi siti, piattaforme e casino aams, per giocare virtualmente.

La tecnologia e soprattutto i social hanno influito positivamente anche sul settore del turismo, facendo girare immagini e filmati di luoghi nascosti e molto suggestivi, bellezze naturali tutte da scoprire.

Sono tantissime, infatti, le pagine social nate proprio durante i periodi legati alla pandemia mondiale, che ogni giorno postano immagini di luoghi incontaminati, circondati da panorami di montagna, di campagna o di mare, posti molto suggestivi che ci fanno sognare. In questo caso, quindi, l’utilizzo dei vari dispositivi tecnologici, come ad esempio lo smartphone, non diventa pericoloso e deleterio, ma al contrario, è utile a scoprire la bellezza di luoghi dimenticati e riposta l’attenzione degli utenti verso il mondo della natura. Il settore turistico, anche dopo la pandemia, ha continuato ad utilizzare la tecnologia e i social per promuovere le bellezze dei vari luoghi, cercando di attirare maggiormente i visitatori.