Il miglior casino online deve avere caratteristiche specifiche ed è fondamentale tenerle in considerazione al momento della scelta. Il giocatore deve assicurarsi come prima cosa che si tratti di un sito web dove può giocare in sicurezza, dotato di una licenza ADM (ex AAMS) e con una buona varietà di giochi al suo interno.

Questi sono solo alcune delle caratteristiche analizzate nella presente recensione. Sono tante altre quelle da valutare al momento in cui c’è da scegliere tra i migliori casino sul web, dove poter giocare con i più famosi giochi di software house come IGT, Playtech e NetEnt. Per sapere invece quali sono le piattaforme più apprezzate dai giocatori basta accedere a www.miglioricasinoonline.info.

Bonus di benvenuto e premi

Il bonus di benvenuto può davvero attirare un gran numero di utenti all’interno dei siti web che offrono servizi di gioco d’azzardo. Questo perché permette di giocare i soldi messi a disposizione dal casino online grazie a un bonus di benvenuto senza o con deposito.

Quando viene aperto un conto con soldi veri nei migliori casino online è possibile giocare alle slot machine, il blackjack, le roulette e qualsiasi altro gioco messo a disposizione da una software house all’interno del sito o dell’app per mobile di un casinò.

I bonus di benvenuto migliori sono con deposito, rispettando le condizioni si sbloccano i premi come credito bonus. Viene resa una percentuale della somma come soldi extra. Oltre ai bonus di benvenuto all’attivazione del conto nel casinò possono essere offerti giri gratis alle slot machine, oppure scommesse live a prezzi più contenuti.

Chi è responsabile di controllare la sicurezza di queste condizioni è ADM/AAMS l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, che vigila sui casinò sicuri in Italia. Vale per tutti i giochi a soldi veri come il blackjack, le slot machine e le roulette. I giocatori devono essere capaci di soddisfare requisiti per sbloccare i migliori bonus.

Deposito e prelievo

Tutti i giorni gli utenti possono accadere ad un gioco del sito, come le migliori slot o le sezioni live, sia dopo aver depositato con i metodi di pagamento, sia in modalità gratis / free.

Occorre effettuare un deposito e, per incentivare il nuovo iscritto può essere utile offrire ai giocatori un bonus di benvenuto.

La vincita può essere ritirata soddisfatte le condizioni che devono essere sempre indicate nelle informazioni. Come di giocare la somma ricevuta un certo numero di volte o il numero di giorni in cui il requisito di gioco sul sito va soddisfatto.

Metodi di deposito accettati

Per poter accedere ai giochi dei migliori siti di gaming online come le slot machine, il blackjack e le roulette live occorre aprire un conto. E’ sempre valido anche per chi visita da mobile. Per renderlo attivo serve un primo pagamento scegliendo tra i metodi di deposito disponibili come:

PayPal

Mastercard

Maestro

Skrill

Bonifico bancario

Fatto il deposito si ricevono spesso giri free alle slot, puntate gratis per giocare ai migliori giochi come le roulette o il blackjack e in generale bonus di benvenuto ADM così da essere sicuri di aumentare le vincite senza spendere soldi propri.

Qualsiasi dei metodi di pagamento scelti al momento dell’apertura del conto e per i successivi depositi possono essere gratis, cioè commissioni free, oppure prevedere costi. Il metodo del bonifico bancario poi può tardare alcuni giorni nel trasferimento dei soldi di solito però è gratis. Queste informazioni si ottengono nelle pagine delle condizioni. Il casinò con licenza AAMS non è responsabile dei costi dei metodi di deposito o dei tempi d’attesa di alcuni giorni per il pagamento.

Miglior casino online, valuta i giochi disponibili

Tutti gli utenti che aprono un conto sul sito web di uno dei migliori casino online devono valutare tutti i giochi disponibili, come le slot anche con la recensione di altri utenti. Aspetto quasi sempre responsabile di suscitare interesse in chi visita i siti e gioca. Conta la varietà dell’offerta, la possibilità di giocare in modalità live e da quali software house di gaming sono prodotti.

Chi visita il sito web del miglior casinò online si aspetta di trovare:

Slot machine

Blackjack

Roulette

Poker

Bingo

Per essere sicuri di non incorrere in problemi è importante giocare sempre in modo responsabile, controllare l’affidabilità del software produttore di giochi, dall’altra quella del casinò che deve essere in possesso della licenza ADM per operare in Italia. Affrontiamo questo aspetto nell’ultimo paragrafo della recensione.

Usabilità del miglior casino online

Quando si valutano i migliori siti di gioco d’azzardo abbiamo visto in questa recensione che si considerano: i giochi disponibili, i bonus di benvenuto gratis, la licenza ADM (ex AAMS) e giri free alle slot e quali sono i metodi di pagamento accettati. Ogni giocatore deve sempre considerare quando visita un sito anche il grado di usabilità (come da mobile e i software usati).

I giocatori navigano in modo semplice nel sito? Ogni gioco è nella giusta sezione? La pagina delle informazioni e delle condizioni è subito rintracciabile? L’assistenza clienti risponde nei giorni prestabiliti? L’utente è responsabile in questa occasione di controllare quanto davvero questi siti sono facili da utilizzare.

Inoltre è sempre più importante per i giocatori poter usufruire del conto per giocare anche da app mobile. Chi visita questa versione mobile solitamente lo fa con la necessità di giocare quando si trova fuori casa, sia nella versione tradizionale che quella live. I metodi di pagamento e deposito, i giri free e le modalità di gioco devono restare sempre le stesse.

Sicurezza e licenza AAMS

Affrontiamo in questa recensione il tema della sicurezza dei migliori casinò di gaming. I giocatori devono controllare ogni volta che aprono un conto nuovo sui casinò online in Italia se possiedono la licenza AAMS (oggi nota come ADM). Ogni casinò autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esibisce il numero della licenza di gioco su ogni pagina del sito web per dimostrare ai giocatori che è legale scommettere dall’Italia.

Tutti gli utenti possono vedere sul sito dell’Agenzia se il numero esposto è corretto. Questo rappresenta sempre una garanzia di sicurezza per chi vuole scommettere sui vari siti, perché dimostra che vengono rispettati rigidi requisiti previsti dall’Agenzia e la legge in Italia, è infatti pericoloso giocare in siti illegali. Sono molti i giocatori che lo fanno, come raccontato nell’articolo di questo conosciutissimo sito.

La presenza della tecnologia di crittografia SSL questa nasconde informazioni sensibili a mal intenzionati.

Pagina delle informazioni nel casinò AAMS dove sono disponibili tutti i dati eventualmente interessanti per l’utente, dal contratto, tutti i metodi di pagamento disponibili sul sito, eventuali bonus di benvenuto e l’RTP di ogni gioco.

Grazie a questi principali punti esaminati nella recensione è possibile arrivare a individuare qual è il miglior casino online per le proprie necessità.