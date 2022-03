Tutto è pronto e l’avvio della produzione in serie del nuovo suv Tonale è previsto in maggio.

Lo ha detto Jean Philippe Imparato, Ceo della marca Alfa Romeo, a margine della visita nello stabilimento Stellantis Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco dove a questo nuovo modello premium è stata assegnata una linea dedicata.

La visita di Imparato s’inquadra nell’ambito degli incontri mensili che il Ceo ha effettuato nello stabilimento campano dal momento della sua nomina fino ad oggi, durante i quali ha costantemente incontrato il team Alfa Romeo – oggi impegnato nella fabbricazione e nella messa a punto degli ultimi veicoli pre-serie – e i fornitori coinvolti.







Per il nuovo suv di segmento C Tonale, un modello strategico per il brand premium di Stellantis, Alfa Romeo ha definito un preciso programma di lancio ‘globale’ che inizierà nella prima settimana di giugno con i cinque più importanti mercati europei e proseguirà progressivamente per sei mesi per raggiungere 31 Paesi in totale. Lo ha detto oggi Jean Philippe Imparato, Ceo della marca Alfa Romeo, a margine della visita nello stabilimento Stellantis Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco. “Per ultimo raggiungeremo il mercato degli Stati Uniti – ha precisato – e lo faremo con Tonale Model Year 2023”.

La progressione della produzione, quella che gli addetti ai lavori chiamano ‘ramp up’, e che prevede l’inizio della fabbricazione in serie a maggio “con il livello giusto per soddisfare i primi mercati con 2 auto per ogni concessionaria – ha detto Imparato – e poi aumentare la cadenza”. Il debutto di Tonale avverrà prima con i motori Mhev 130 e 160 Cv, poi seguiranno la diesel e fine anno il plug-in hbryd 275 Cv. “Siamo nelle condizioni di produrre 40-45 mila Tonale all’anno – ha sottolineato Imparato – ma se servirà potremo salire oltre questo livello che è già totalmente profittevole”. L’obiettivo per il 2022, ha detto il Ceo di Alfa Romeo, è attorno alle 20mila unità.







“Nella futura gamma di Alfa Romeo ci sarà un B-Suv che sarà Mhev e successivamente Bev, cioè completamente elettrico. Questo modello è programmato per essere presentato a fine 2023 per essere commercializzato l’anno successivo, e sarà seguito da un’ulteriore novità, in calendario per il 2027. Si tratta di un modello molto più grande, un E-Suv, e che sarà completamente elettrico”. Lo ha detto oggi Jean Philippe Imparato, Ceo della marca Alfa Romeo, a margine della visita nello stabilimento Stellantis Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco.

“La decisione è stata presa – ha sottolineato parlando di quest’ultimo modello di grandi dimensioni – perché è indispensabile per una strategia globale, come quella di Alfa Romeo che punta ad essere premium leader nelle tre aree principali per queste auto, cioè Europa, Stati Uniti e Asia”. A questo riguardo Imparato ha ribadito che il cluster campano rappresentato da Cassino (dove di fabbricano Giulia, Stelvio e da poco anche Maserati Grecale) e da Pomigliano d’Arco (Tonale) è davvero di “eccellenza”, nella tradizione di alta qualità delle manifatture sartoriali napoletane.