Dal 7 al 10 aprile prossimi, Sorrento ospita l’evento “Sorrento Roads by Mille Miglia”, una gara di auto d’epoca che comprende anche una competizione di natura estetica degli autoveicoli. In quell’occasione, una giuria popolare composta da 15 componenti, assegnerà uno dei tre premi in palio.







I cittadini interessati a fare parte della giuria, dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12 del 4 aprile 2022 presso il Protocollo Comunale o mezzo pec protocollo@pec.comune.sorrento.na.it.

Il modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sorrento all’indirizzo

https://www.comune.sorrento.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3265_0_4.html