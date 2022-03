Nei pressi della scuola “Bonito-Cosenza” di Castellammare di Stabia avevano già installato una pompa ed una cisterna. L’obiettivo era trafugare il gasolio destinato al riscaldamento degli alunni. Ad aspettarli però c’erano i carabinieri che li hanno sorpresi ed arrestati. A finire in manette sono stati il 53enne Ciro Attanasio di Qualiano e Gennaro Di Costanzo di Marano di Napoli. Per loro, già noti alle forze dell’ordine, è scattata l’accusa di furto aggravato.

Castellammare di Stabia: il blitz

Il blitz è avvenuto nelle scorse ore quando la sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, agli ordini del capitano Carlo Venturini, ha disposto un servizio ad ho volto al contrasto del fenomeno dei furti presso gli istituti scolastici. La gazzella dell’Arma ha sorpreso i due a bordo di un monovolume proprio nei pressi della scuola secondaria di primo grado “Bonito-Cosenza” a via D’Annunzio.

In corso ulteriori verifiche

L’odore di combustibile era forte nell’aria e sono così partiti gli accertamenti e le perquisizioni. Nell’istituto erano stati appena rubati diversi litri di gasolio, successivamente si saprà che erano 250 litri, prelevati dalla cisterna. Nell’auto dei due erano state installate una pompa e una cisterna di raccolta piena del prezioso diesel. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Napoli Poggioreale in attesa di giudizio. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due arrestati in altri furti avvenuti presso le scuole della zona.