Ruba dei capi d’abbigliamento all’interno di un negozio di Castellammare di Stabia, ma viene ripresa dalle telecamere interne della videosorveglianza e i proprietari dell’attività commerciale pubblicano il filmato sui social. L’ennesimo furto nell’area stabiese ha avuto come teatro la boutique Donnarumma, situata a via Santa Maria dell’Orto. Una donna si è intrufolata all’interno del negozio e ha portato via un vestito firmato.

Castellammare: il furto in boutique

A beccarla sul fatto sono state però le telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che hanno filmato tutta la sequenza del furto. Un video di 40 secondi che documenta l’accaduto, fino al momento dell’uscita della donna dal negozio. I titolari hanno deciso di esporre il video sui canali social, con un commento a corredo in cui chiedono se “qualcuno conosce questa ladra incallita” che “nel nostro negozio ha rubato un capo firmato di valore”, invitandola ironicamente a tornare il giorno seguente: “Ti aspettiamo anche domani mattina per il caffè”. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Una vera e propria escalation

Si tratta dell’ennesimo furto, ai danni di un’attività commerciale di Castellammare, registrato in città nelle ultime settimane. Una vera e propria escalation di casi, che spinto i commercianti a chiedere maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne. Nel mirino dei ladri è finita la scorsa settimana anche la chiesa del Carmine. Diversi furti sono stati messi a segno anche ai danni di ristoranti (emblematico è il caso della pizzeria Zembrì in villa comunale, “visitato” due volte dai ladri nel giro di una settimana) e bar. Le forze dell’ordine hanno così intensificato i controlli, nella speranza di risalire agli autori dei furti.