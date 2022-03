Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 106 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, controllati 58 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e ritirata una carta di circolazione.







Inoltre, gli operatori hanno controllato un circolo ricreativo in corso Italia ed hanno sanzionato il gestore per aver somministrato alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni elevando sanzioni per un totale di 5.000 euro.