Napoli Volley: Inizia il countdown. Due gare per fare la “storia”

Il futuro, i sogni, le ambizioni, il raggiungimento degli obiettivi: in 10 giorni, e 2 partite, il Consorzio Volley Napoli si gioca una stagione che da positiva potrebbe diventare esaltante nel caso in cui la compagine napoletana riuscisse a centrare i play off promozione nel girone B di serie C femminile.

Mister Alessandro Maione non ha mai nascosto l’obiettivo play off ma, come da sempre predicato da inizio stagione, i grandi traguardi si centrano lavorando settimana dopo settimana in palestra, affrontando una gara alla volta: ed è questo il leit-motive che accompagnerà le ragazze napoletane in queste ultime, fondamentali, gare stagionali.

“L’obiettivo è alla portata ma adesso è il momento di non mollare la presa; – ha dichiarato il tecnico napoletano che sta preparando nel dettaglio la gara di sabato col Primavera- innanzitutto sabato abbiamo una gara complicatissima perché affronteremo una squadra che non ha nulla da perdere e giocherà con la spensieratezza giusta. Queste gare, agevoli sulla carta, nascondono sempre insidie ma è innegabile che dobbiamo fare bottino pieno per poi giocarci tutto nel match contro Arzano di domenica prossima”.

A preoccupare il tecnico del Napoli Volley è anche la situazione “infortunati”: da valutare le condizioni del capitano Fusco e di Cammarota, infortunatesi nell’ultima gara disputata, mentre quasi certamente non sarà del match Benedetta Grieco, anch’essa alle prese con qualche acciacco.

E l’elenco assenti potrebbe allungarsi ancora considerato che qualche altro elemento della rosa non è fisicamente al top.

“Ma non cerchiamo alibi – analizza determinato mister Maione – abbiamo i mezzi per battere il Primavera e ho piena fiducia nelle ragazze che scenderanno in campo: siamo tutti decisi e desiderosi di dimostrare che meritiamo i play off per il campionato sin qui disputato e sabato abbiamo un’opportunità da non fallire”.