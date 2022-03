Bullismo e cyberbullismo al centro della manifestazione organizzata dal Lions Club Sant’Anastasia Monte Somma.

L’appuntamento, presso l’IPSEOA “Ugo Tognazzi” di Pollena Trocchia, al Parco Europa, è per domattina, a partire dalle ore 10: gli studenti dell’istituto alberghiero incontreranno la professoressa Maria Luisa Iavarone, presidente dell’associazione ARTUR, Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio, e autrice insieme a Nello Trocchia del libro “Il coraggio delle cicatrici – Storia di mio figlio Arturo e della nostra lotta”.









L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali del sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, del dirigente scolastico del “Tognazzi”, Sabrina Capasso, e di Federico Totaro, presidente del Lions Club Sant’Anastasia Monte Somma.

«Quelle del bullismo e del cyberbullismo sono tematiche sulle quali non bisogna mai abbassare la guardia, ma anzi tener sempre alta l’attenzione, anche attraverso questo genere di eventi, per dar fiducia e strumenti di tutela alle vittime di questi fenomeni e al tempo stesso per lavorare sulla dissuasione di chi si rende protagonista di comportamenti violenti e vessatori, sia di natura fisica che non» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, comune che ha concesso il proprio patrocinio morale all’iniziativa di domani.