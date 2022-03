Napoli: Ospedale Monaldi, attivo il servizio di accoglienza e accompagnamento dei pazienti fragili

Il Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie (SIPS), infatti, ha predisposto due punti accoglienza ubicati al piano terra dell’ospedale dove, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.30, operatori dedicati saranno a disposizione per fornire indicazioni sull’ubicazione dei reparti e servizi e per accompagnare, con l’ausilio anche di sedie a rotelle, le persone non autosufficienti