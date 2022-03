Il comune vesuviano ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso in cui dichiara che è attiva la procedura per richiedere agevolazioni sulla bolletta di luce e gas. Il fondo è destinato alle famiglie in difficoltà economica è permetterà di avere uno sconto sulla bolletta che varia dai 50 ai 200 euro.







Possono accedere a tale bonus tutte le famiglie residenti nel comune, che soddisfano i seguenti requisiti: avere un ISEE non superiore ai 25.000 euro, aver pagato nell’anno 2021 un minimo di 200 euro per le bollette di luce e gas. La domanda dovrà essere fatta pervenire esclusivamente per via telematica, seguendo il seguente link: https://dev.eneasys.com/.

La misura di solidarietà deriva dallo stanziamento governativo di circa 271.540 euro, somma destinata all’amministrazione di Santa Maria la Carità dall’articolo 73 D.L. 73/2021 denominato “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locuzione e delle utenze domestiche”.









Il Governo sta cercando di venire incontro alle esigenze dei cittadini, che vivono già tantissimi disagi economici, aumentati in seguito alla pandemia e alla crisi energetica dovuta alla rottura dei rapporti con la Russia (principale fornitore energetico dell’Italia) a seguito della decisone del Cremlino di invadere l’Ucraina.

La misura è ovviamente momentanea, poiché per risolvere tale crisi, il Governo italiano in collaborazione con i suoi alleati dovrebbe cercare altre fonti di approvvigionamento energetico, da altri paesi oppure andando concretamente verso le energie rinnovabili. Su queste ultime molto si discute, ma nel concreto si è fatto poco. Intanto, il conflitto in corso, pur lontano geograficamente, influisce sul nostro territorio sia dal punto di vista umanitario, sia dal punto di vista economico.

Michele Mercurio