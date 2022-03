Il 30 marzo 2022, Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, accompagnato dal Comandante Logistico della Marina Militare, Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte, ha fatto visita alla Capitaneria di porto sede di Direzione Marittima della Campania.

Ad accogliere Il Capo di Stato Maggiore il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella, e tutti i Titolari dei principali Comandi della Guardia Costiera della regione.

L’Ammiraglio Credendino ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno delle donne e degli uomini della Guardia Costiera della Campania che, quotidianamente, offrono il loro prezioso contributo nelle tante linee di attività connesse alle funzioni istituzionali del Corpo.







Da protagonista della cultura marittima ne ha voluto sottolineare la grande importanza in un territorio come quello Campano, storicamente legato al mare sotto molteplici aspetti, da quello produttivo ed industriale a quello turistico, evidenziando come le istituzioni siano chiamate costantemente a garantire la conservazione e lo sviluppo di un così straordinario patrimonio.

Al termine della visita il Capo di Stato Maggiore, nel firmare il libro d’onore, ha voluto formulare i suoi personali auguri ai militari della Direzione Marittima della Campania a nome dei quali l’Ammiraglio Pietro Vella ha espresso i ringraziamenti per l’attenzione costantemente dimostrata e per i lusinghieri apprezzamenti rivolti.