Attraversa i binari mentre arriva il treno Circum: grave un 20enne di Volla

Dalle immagini si vede il giovane non riuscire a salire sul marciapiede ed essere travolto dal direttissimo Napoli Sorrento che non avrebbe dovuto effettuare fermata a Via del Monte

Ancora un azzardo e ancora un incidente evitabile quanto allo stesso tempo grave e inaccettabile.

Un giovane di 20 anni, residente a Volla, è ricoverato in gravi condizioni nell’Ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato investito da un treno della Circumvesuviana all’altezza della fermata di Via del Monte a Torre del Greco.









L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, quando il treno direttissimo proveniente da Napoli per Sorrento si accingeva a transitare per la fermata, appunto di Via del Monte, presso la quale non avrebbe dovuto effettuare alcuna sosta, quando il macchinista si è trovato improvvisamente il giovane sui binari.

Nonostante un tentativo estremo di frenata, il convoglio lanciato non si è arrestato in tempo e non ha potuto evitare l’impatto. Il giovane è apparso subito grave tanto da richiedere l’immediato intervento di un’ambulanza del 118. Gli operatori che dopo le prime cure hanno portato d’urgenza il ventenne al nosocomio partenopeo.







Sul luogo sono giunti anche Polizia e Carabinieri che già hanno acquisito e visionate il materiale delle telecamere di sorveglianza di Eav e ora indagano sul caso. Dalle immagini, i poliziotti del commissariato di Torre del Greco hanno potuto vedere il giovane, attraversare i binari mentre era in arrivo il convoglio, non riuscire a salire sul marciapiede, cosa che ha provocato l’inevitabile impatto delle gambe con il treno.