B.I.TU.S., Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica #fuoridallaclasse continua sabato 2 aprile con un focus sulla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo con iFun, associazione di genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali.

Leo, Antonio e Luciano sono gli inviati speciali dell’associazione iFun che, direttamente da Pompei, presenteranno in live streaming, sui canali social e sul sito di BITUS e iFun, i laboratori in programma nell’arco della giornata del 2 aprile.

«Abbiamo voluto dare continuità alle iniziative intraprese durante i primi mesi di lockdown del 2020 con Ilaria Donati, responsabile Didattica CoopCulture. Con Ilaria abbiamo organizzato diversi incontri online rivolti ai ragazzi e alle famiglie, compresa la visita virtuale al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei luoghi culturali più suggestivi della nostra Italia», spiega Maurizio Alloggio presidente di iFun, che aggiunge: «per i nostri ragazzi sarà un’esperienza meravigliosa e siamo davvero emozionati per loro».







Numerose le scuole di ogni ordine e grado che, da tutta Italia, hanno aderito all’invito di iFun e che parteciperanno ai laboratori in streaming.

Si partirà al mattino con Leo, che sarà protagonista di una lettura sospesa, mentre Nicolò, educatore dell’associazione e istruttore di karate, proporrà un laboratorio per aiutare i ragazzi a migliorare la motricità e la coordinazione.

Poi il laboratorio sulla scrittura dei geroglifici e Ludus in Fabula, a cura di CoopCulture, coordinato da Ilaria Donati, che ruoterà sulla vita dei bambini nel mondo antico. Tra le incursioni, una performance realizzata in collaborazione con la compagnia degli Sbuffi.

Nel pomeriggio ci sarà la presentazione del progetto iDO – Io Faccio Futuro, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, che mira a migliorare l’autonomia e favorire l’inserimento nella società e nel mondo del lavoro dei ragazzi con problematiche psico-sensoriali, e il lancio delle nuove attività didattiche e inclusive in collaborazione con Daunia Avventura, presente anche con i suoi laboratori e con i nuovi percorsi inclusivi nel bosco di Biccari.







Sarà presentato anche lo spin off “Io Faccio Futuro” srl impresa sociale, costituito da iFun insiemeall’Università degli Studi di Foggia e alla cooperativa sociale Ghenos con la finalità di strutturare un servizio completo di presa in carico attraverso strumenti e strutture in grado di garantire la sostenibilità di un problema complesso come l’autismo, i disturbi psicosensoriali e, più in generale, i bisogni educativi speciali.

Tra gli altri appuntamenti della giornata: “Il viaggio di Dante Alighieri in Campania”, progetto di valorizzazione turistica delle zone interne della regione attraverso la spettacolarizzazione dell’opera di Dante Alighieri, il racconto fotografico de “La Regina dai Colori dell’Arcobaleno” di Pino Cotispoti, “I Mari di Napoli” a cura di Gaiola Onlus, “Turismo 2030. La Scuola è in Agenda” della Fondazione Appennino, la presentazione di “Morale della favola” di Ciro Villano, “Pulcinella e Pimpinella, lo spettacolo” tra pupi e burattini a cura della Compagnia degli Sbuffi e la performance dell’attrice Morena Rossi.

Per il fine settimana dedicato alle scuole, ma anche alle famiglie, sono previste tante attività al GIVOVA Sport Village, gestito da UISP Sport per Tutti Campania con campi da tennis, calcio a 5, basket e altri sport di squadra e intitolato al main sponsor della manifestazione.







B.I.TU.S. è ospitata dal Real Polverificio Borbonico fino a domenica 3 aprile. Il sito è parte del Parco archeologico di Pompei; nel Polverificio sono stati avviati i lavori di riqualificazione che, nel corso dei prossimi mesi, consentiranno di riaprire al pubblico gran parte del parco monumentale con il Viale dei Platani più lungo d’Italia. Con B.I.TU.S. è quindi possibile godere di un’anteprima del bellissimo spazio verde.

B.I.TU.S. – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica fuori dalla classe, appuntamento sostenuto dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania e dal Comune di Pompei e grazie alla disponibilità degli spazi del Parco Archeologico di Pompei, è un evento ideato e organizzato da Tappeto Volante di Domenico Maria Corrado, con il contributo di Idee in azione e il coordinamento scientifico di BTO Educational, Fund4art e CoopCulture.