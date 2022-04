Oplonti Volley, tre punti contro Molinari per continuare a sognare

Tutto pronto per Oplonti Volley – Molinari Napoli, gara valida per la penultima giornata del Girone A del Campionato di Serie C Femminile.

Le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe sono pronte a scendere in campo per difendere il primato in classifica a quota 41 e per dare continuità alla striscia positiva di risultati ottenuta finora: 14 vittorie su altrettante gare.

Nello stesso tempo, le Tigers vorranno chiudere alla grande la regular season davanti al pubblico di casa per poi congedarsi, nell’ultima di campionato, nella trasferta contro il Volley World.

Ma ora l’attenzione è tutta puntata sulla gara di domani. Appuntamento fissato alle ore 18 nella palestra di via Isonzo, a Torre Annunziata.

Una vittoria delle oplontine varrebbe la certezza matematica del primo posto in classifica, che proietterebbe l’Oplonti Volley direttamente alla finalissima per la promozione in B2.

Così Cristiana Morra prima della gara contro Molinari Napoli:

«Ci stiamo preparando alla grande per questa partita anche perché è l’ultima di campionato in casa e ci teniamo a fare bella figura davanti ai nostri tifosi. Ce la metteremo tutta per conquistare ancora tre punti importanti per mantenere il primato in classifica».

Alla domanda rivoltale sulla Coppa Campania ed i playoff promozione risponde così: «E’ presto per parlare di playoff. Uno step alla volta. Ora pensiamo a vincere contro il Molinari».