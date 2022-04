Il Comune di Sorrento si mobilita per incentivare, anche sul proprio territorio, l’accoglienza per cittadini ucraini in fuga dalla guerra, in arrivo nella provincia di Napoli e sprovvisti di idonea sistemazione.

L’invito è rivolto ad enti, associazioni religiose e di solidarietà, strutture ricettive. E’ possibile comunicare la propria disponibilità via e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.sorrento.na.it con oggetto “Disponibilità alloggiativa – Emergenza Ucraina”, indicando l’ubicazione della struttura ed il numero di posti disponibili.







Sarà quindi cura del Comune di Sorrento segnalare alla Prefettura di Napoli le disponibilità pervenute per gli interventi conseguenti.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sorrento ai numeri 0815335203 e 0815335264.