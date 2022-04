Centenario della Scafatese Calcio, la Givova Scafati risponde presente

La Givova Scafati, nelle persone del patron Nello Longobardi e del figlio Enrico, del presidente Alessandro Rossano, del proprietario del main sponsor Givova, Giovanni Acanfora, e della dirigenza tutta, si uniscono con grande partecipazione ed interesse ai festeggiamenti indetti dalla Scafatese Calcio 1922 per il centenario del club, la cui festa si terrà domenica 3 aprile, ore 20:30, nel piazzale antistante lo stadio comunale.

Su invito del presidente canarino Vincenzo Cesarano, anche la società cestistica parteciperà ai festeggiamenti per il primo secolo di storia dei cugini della palla a pentagoni. Nonostante la trasferta di campionato a Ravenna, che renderà giocoforza impossibile la contemporanea partecipazione all’evento di gran parte del team e dello staff gialloblù, il club di Viale della Gloria non farà però mancare la propria partecipazione, in un momento così importante per la storia calcistica cittadina, attraverso la presenza del vicepresidente, l’ing. Luigi Di Lallo, che, a nome dell’intero sodalizio, con la consegna di una targa ricordo, porterà personalmente gli auguri della società tutta per il raggiungimento di un traguardo così prestigioso, affinché possa costituire un nuovo punto di partenza verso un futuro ancor più roseo e ricco di soddisfazioni sportive.

La Givova Scafati, infine, sarà lieta di ospitare al PalaMangano, in occasione della prossima gara interna stagionale prevista per domenica 10 aprile p. v. (ore 18:00), il presidente della Scafatese Calcio 1922, Vincenzo Cesarano e tutto il suo team e staff, per essere omaggiato da patron Longobardi e da tutto il suo entourage con una maglia celebrativa e festeggiare insieme a questi 100 anni di storia calcistica gialloblù, con il comune obiettivo di portare sempre più in alto il vessillo cittadino.