Luvo Barattoli Arzano, domenica pomeriggio in campo in casa della Desi Volley

Capitan Passante: Cinque partite in due settimane per disegnare la classifica finale

Impegno domenicale per la Luvo Barattoli Arzano. La squadra di coach Antonio Piscopo è impegnata a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Avversaria di turno la Desi Volley, sestetto affrontato nel primo turno della stagione, l’ormai lontano 16 ottobre 2021. Fu l’occasione per cominciare nel migliore dei modi il campionato conquistando un convincente 3-0.

Dopo sei mesi la gara di ritorno assume un valore particolare in quanto le due squadre in pratica separano la parte alta dal resto della graduatoria. La Luvo Barattoli Arzano vanta 33 punti in 16 incontri, mentre la rivale calabrese ha giocato due partite in più raggranellando 26 punti.

“Abbiamo imparato a non sottovalutare nessun tipo di avversario –spiega prima del match il capitano Francesca Passante- ed anche per la gara di domenica abbiamo lavorato cercando di comprendere tutti i punti deboli delle nostre giocatrici. Sono una squadra completa e forse la classifica non gli rende giustizia. Non hanno l’atleta di spicco, ma sono ben messe in tutti i reparti. Una squadra molto simile alla nostra”.

Una bella gatta da pelare: “Lo spirito dell’Arzano Volley è sempre stato quello di scendere in campo per centrare il migliore risultato possibile ed anche in casa del Desi Volley il nostro atteggiamento sarà quello giusto. O contro la prima in classifica o contro l’ultima, per noi non cambia niente”.

Inizia il rush finale della stagione: “Domenica –conclude Francesca Passante- comincia un autentico tour de force. Abbiamo cinque partite in due settimane, del resto dopo i tanti rinvii si deve accelerare per terminare la stagione in tempo”.

Si gioca al Pala Italo Bonini in via Turati a Cinquefrondi. Fischio d’inizio alle ore 16. Arbitri dell’incontro sono Giovanni La Mantia e Flavia Caltagirone.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook DesiVolleyPalmi e condivisa su quella dell’Arzano Volley.